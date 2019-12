Fiasko COP26. Zuzanna Borowska dla WP: "Nic nie osiągnięto"

Po zakończonym fiaskiem szczycie klimatycznym w Madrycie, Zuzanna Borowska w ostrych słowach podsumowała obradujących tam dorosłych. - Ta konferencja miała być "czasem działania", a nie osiągnięto praktycznie nic nowego. Negocjatorzy rozmawiają za zamkniętymi drzwiami, a my krzyczymy na zewnątrz - mówi WP aktywistka.

Zakończony w niedzielę szczyt klimatyczny w Madrycie był kolejnym spotkaniem, podczas którego państwa miały dogadać się co do zasad wdrażania porozumień paryskich. Był też kolejnym, który zawiódł nadzieję ekologów i aktywistów klimatycznych. Delegaci nie doszli do porozumienia w sprawie mechanizmów rynkowych dot. handlu emisjami CO2 - jednej z kluczowych sposobów dojścia,