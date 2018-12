Ferie zimowe 2019 – wiemy, kiedy zaczynają się ferie w poszczególnych województwach

Przerwa świąteczna już prawie dobiegła końca. Nie trzeba się jednak załamywać, ponieważ już niebawem rozpoczną się ferie zimowe 2019. W tym roku zimowy wypoczynek został podzielony na cztery tury.

Ferie zimowe 2019 – 14 -27 stycznia 2019

Ferie zimowe 2019 – 21 stycznia-3 lutego 2019

Ferie zimowe 2019 – 28 stycznia-10 lutego 2019

Ferie zimowe 2019 – 11-24 lutego 2019

Ferie zimowe 2019 – jak spędzić wolny czas

Ferie zimowe 2019 to jeden z ulubionych okresów dla wszystkich uczniów. Niestety jest on bardzo trudny dla ich rodziców. Dwa tygodnie wolnego to nie lada wyzwanie dla wszystkich, którzy muszą zapewnić opiekę swoim dzieciom. Ciekawym rozwiązaniem wydają się wszelkie zimowe wyjazdy. Najpopularniejsze będą oczywiście zimowe wyprawy na narty. Narciarze wybierają zarówno polskie szlaki zjazdowe, jak również dalsze i znacznie droższe wyprawy zagraniczne. Zapracowani mogą wysłać swoje pociechy na wszelkie zimowiska organizowane przez szkoły i samorządy. Ciekawa wydaje się również sportowa oferta wielu największych miast, które z okazji ferii zimowych 2019 oferują dzieciom darmowe wejścia na basen oraz inne aktywności sportowe.