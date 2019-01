Ferie zimowe 2019: pierwsza tura uczniów rozpocznie zimowy wypoczynek już 14 stycznia

Ferie zimowe 2019 rozpoczną się już 14 stycznia i podzielone będą na 4 tury. Jako pierwsi na ferie udadzą się uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskiego.

Ferie zimowe 2019 - 14 – 27 stycznia

Ferie zimowe 2019 - 21 stycznia – 3 lutego

Ferie zimowe 2019 - 28 stycznia – 10 lutego

Ferie zimowe 2019 - 11 – 24 lutego

Na ferie zimowe aż do lutego zaczekać muszą uczniowie ze szkół w województwie lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim.

Ferie zimowe 2019 – sposoby na spędzenie czasu wolnego

Ferie zimowe to okres z niecierpliwością wyczekiwany przez wszystkich uczniów. Wielu z nich już pakuje plecaki z myślą o upragnionym wyjeździe. W tym roku wyjątkowo udane mogą się okazać ferie zimowe spędzane w górach. W związku z obfitymi opadami śniegu oraz mrozem, warunki narciarskie w górach każdego dnia są coraz lepsze. Na nudę nie będą narzekać również dzieci, które spędzą ferie zimowe w rodzinnym mieście. Śnieg zalega w wielu miastach, a nadchodzący mróz pozwoli mu przetrwać co najmniej do następnego tygodnia. Czym bliżej ferii, tym więcej ofert półkolonii oraz darmowych rozrywek pojawia się w największych miastach. Warto odpowiednio wcześniej zaplanować czas wolny dla dzieci, aby nie musieć się tym martwić w ostatniej chwili.