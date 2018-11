Ewakuowano policyjnych antyterrorystów. W namiotach mieli 9 stopni

Smród i chłód - to powód ewakuowania policyjnych antyterrorystów, którzy mają chronić obrady szczytu klimatycznego COP24. Zakwaterowano ich w namiotach, które miały utrzymywać temperaturę nawet 30 stopni C. W nocy z czwartku na piątek było w nich 9 st.

- Jest możliwe, że wojsko zbyt późno odpaliło dmuchawy i jeszcze zaczną wydajnie i bez smrodu pracować - usłyszał od rozmówcy portal tvn24.pl. Oznacza to, że być może antyterroryści wrócą do nocowania w namiotach rozstawionych dla nich na czas ochrony VIP-ów i 30 tys. gości szczytu klimatycznego w Katowicach.

Na razie jednak takie rozwiązanie zawiodło. W nocy z czwartku na piątek w namiotach było 9 stopni. - Do tego smród paliwa z nagrzewnic. Nie można ustawić wyższej temperatury, bo wtedy można się udusić - opisywali sytuację policjanci. Komendant główny policji polecił przeprowadzić kontrolę.

- Było 9 stopni. Był smród. Nasi ludzie trafili do hoteli i do koszar oddziałów prewencji - potwierdzili jego przedstawiciele w rozmowie z tvn24.pl. Skargi antyterrorystów było słychać już w środę. - Od miesięcy wiadomo, że szczyt będzie w Polsce i że trzeba będzie przez dwa tygodnie chronić najważniejsze osoby na świecie. Mimo to lądujemy w namiotach, gdzie będziemy spać po służbie spędzonej na powietrzu - tłumaczyli.