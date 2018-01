Ewakuacja wysp Blup Blup i Bam. Wybuchł wulkan Bismarcka

Panika wśród Papuasów z Wysp Schoutena po eksplozji wulkanu uśpionego od dekad.

Bam z 3000 mieszkańców jest teraz naszym priorytetem. Wysyłamy tam wszystkie nasze siły. Poprosiłem też o oddanie nam do transportu ludzi jednostkę firmy South Sea Tuna. Mamy do czynienia z dwoma równolegle eksplodującymi wulkanami. Kończy się nam paliwo, nie mamy też łodzi. Prowincja Wschodni Sepik potrzebuje waszej modlitwy - oświadczył jej gubernator, Allan Bird .

Wulkanolodzy przypominają, że nie ma historycznych danych świadczących, by wulkan na Kadovarze kiedykolwiek wybuchał. Zwykle kończyło się na słupie dymu. Ostatni raz było to w 1976 roku. Informacje podane przez gubernatora Birda o drugim wulkanie zdementowali wulkanolodzy z obserwatorium Rabaul. Zaobserwowany słup dymu u brzegów Bam to po prostu słup oparów siarki wydobywający się z dna. Coś, co występuje tam naturalnie od lat.