Ewa Kopacz zapytana o "taśmy PiS". Użyła dziwnej metafory

Ludzie rzucali w dinozaury kamieniami. Robili to, by je osłabić i ostatecznie pokonać - to teoria... byłej premier. Równie szybko jak przeszła od tematu polityki do nauki, słowa Ewy Kopacz zaczęły być popularne i jednocześnie wyśmiewane w internecie.

Wypowiedź Ewy Kopacz cieszy się dużą popularnością w mediach społecznościowych (East News, Fot: Mateusz Grochocki/East News)

Była premier, wiceszefowa Platformy Obywatelskiej Ewa Kopacz była gościem programu "Fakt Opinie". Prowadząca pytała ją między innymi o zatrzymanie byłego rzecznika MON Bartłomieja M. i aferę ujawnioną przez "Gazetę Wyborczą" z Jarosławem Kaczyńskim w roli głównej. Jeden komentarz polityk szczególnie zainteresował odbiorców.

"Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. Wtedy, kiedy dinozaury jeszcze były, a ludzie nie mieli strzelb i nowoczesnej broni, która pozwoliłaby ich zabić. Wie pani co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura. Wiadomo, że od jednego rzucenia na pewno nie padł. Ale jeśli przez miesiąc, dwa rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać" - powiedziała Kopacz.

Niedowierzanie

Internauci szybko wyłapali to niepolityczne porównanie. Udostępniają wideo i chętnie komentują słowa byłej premier. "Kopacz pisze prehistorię na nowo. Ludzie i dinozaury żyli w tych samych czasach, a ludzie rzucali w dinozaury kamieniami. Nic lepszego dziś nie usłyszycie" - zapewnił użytkownik, który opublikował film na Twitterze.

Inny internauta w komentarzu odniósł się do afery ujawnionej przez "Gazetę Wyborczą". Zacytował słynne "ja cię nie mogę" prezesa PiS. Jak podkreślił, nie wierzy, że polityk od dinozaurów "skończyła medycynę, była ministrem, marszałkiem Sejmu i Premierem Rządu RP".

Nie zabrakło też reakcji ze strony PiS. Anna Sobecka napisała: "Naftalina i kamieni kupa", nawiązując do poprzednich wypowiedzi Kopacz.

Kolejni internauci przypomnieli wypowiedź Michała Kamińskiego o mamutach. - Ludzie pierwotni zabijali mamuta. PiS jest takim mamutem. Są oczekiwania niektórych liberalnych polityków, mediów, że to już jest ten strzał, który zabije PiS, a oni drgną w dół, a później idą w górę. Wobec PiS trzeba stosować taktykę polowania na mamuta przez ludzi pierwotnych. Ten mamut sobie chodził, oni za nim biegali i walili z niego kamieniami. Jeden kamień tego mamuta nie powalił, ale suma... - mówił polityk w rozmowie z Onetem.

Źródło: fakt.pl