Europejski kraj nie pomoże Ukrainie. Prezydent się tłumaczy

Armia Putina kontynuuje barbarzyńską inwazję na Ukrainę. Tymczasem Belgrad konsekwentnie nie chce przyłączyć się do koalicji państw wspierających Kijów. - Serbia nie eksportowała i nie będzie eksportować broni do Ukrainy - powiedział prezydent Serbii Aleksandar Vucić. Dodał, że jego kraj "nie eksportuje i nie będzie" eksportować broni również do Rosji.