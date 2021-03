Emocje w studiu WP. Minister z PiS kontra poseł KO

Waldemar Buda z PiS odniósł się do zarzutów kierowanych w stronę Daniela Obajtka. Podkreśla, że gromadzenie majątku nie jest niczym złym. Dodaje, że trzeba udowodnić, że obecny prezes Orlenu zgromadził wcześniej swój dobytek w sposób nieuprawniony. - Doniesienia medialne w tej kwestii nie są wyrocznią - mówi polityk. Poseł Prawa i Sprawiedliwości wspomniał także o "kompromitacji" Michała Szczerby. Polityk PO odniósł się do tej wypowiedzi. Twierdzi, że sprawa Obajtka łączy się z tą, która związana jest z handlarzem bronią. Szczerba zaznacza, że jest możliwe być dłużnikiem wobec Skarbu Państwa i jednocześnie być kontrahentem Orlenu. - To są standardy, które chcemy wyjaśnić i zmienić - mówi poseł Platformy. Buda podsumował, że zarzuty ws. Obajtka wymagają wyjaśnienia właściwych służb.

