Emocje rosną. Mateusz Morawiecki publicznie odpowiada Zbigniewowi Ziobrze

Ziobro atakuje Morawieckiego: decyzja premiera będzie dla Polski ogromnym, dodatkowym obciążeniem

– (…) w 2020 r. na szczycie w Brukseli premier przyjął pakiet trzech ważnych decyzji, które dotyczą KPO, zasady warunkowości oraz Fit for 55. Ta ostatnia decyzja do dziś jest ukryta w głębokim cieniu. (…) decyzja premiera będzie dla Polski ogromnym, dodatkowym obciążeniem. Precyzyjnie rzecz ujmując, chodzi o kwotę szacowaną na ok. 189 mld euro, czyli ok. 888 mld zł. Pan premier zobowiązał się, że tyle Polska i Polacy dodatkowo dołożą się do unijnej polityki do 2030 r. - stwierdził w rozmowie Ziobro.