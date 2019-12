Emmanuel Macron ostrzega Polskę. Jest odpowiedź

- Nie przejmowałbym się słowami Emmanuela Macrona ws. Polski - oznajmił rzecznik rządu Piotr Müller. To rakcja na słowa prezydenta Francji, który przesztregł, że jeśli Polska nie potwierdzi swojego udziału w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, będzie poza europejskim mechanizmem, w tym w zakresie finansowej solidarności.

Co na to polskiego rzecznik rządu? - Nie przejmowałbym się tym, co w tej chwili mówi prezydent Francji - stwierdził Piotr Müller na antenie Polsat News. - Wypowiedź prezydenta Francja nas nie zaskoczyła. To jest coś, co prezydent Macron mówi często w ramach posiedzeń Rady Europejskiej i bardzo mocno stawia warunki dotyczące neutralności klimatycznej - podkreślił.