Emerytury 2019 - waloryzacja rent i emerytur. Jakie będą podwyżki?

Wiemy, jakie będą tegoroczne zasady waloryzacji rent i emerytur w Polsce. Podwyżka emerytur w marcu 2019 r. będzie najwyższa od lat. Wyniesie ok. 3,26 procent.

Emerytury 2019 – waloryzacja rent i emerytur. Jakie podwyżki?

Emerytury w 2019 r. mają wzrosnąć o 3,26%. W porównaniu z rokiem poprzednim, wzrost jest większy o 0,7%. Przeciętne świadczenie emerytalne w 2019 r. wzrośnie o ok. 73,77 zł. W praktyce osoby pobierające najniższą emeryturę (1100 zł brutto) dostałyby ok. 40 zł podwyżki. Jednak, jak zapowiadała na początku listopada Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska - najniższa emerytura ma wynosić 1100 zł, a najniższy wzrost świadczenia to 70 zł.