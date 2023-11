Elżbieta Witek już tylko szeregową posłanką. Kogo dziś dotknie "depisyzacja"

- Depisyzacja będzie przebiegać radykalnie w takich obszarach jak media publiczne, spółki Skarbu Państwa, służby specjalne i wymiar sprawiedliwości. Jak to będzie wyglądać w Sejmie? Po tym, co działo się w poniedziałek, wydaje się, że do komisji nie zostaną dopuszczone osoby, które uznaje się za zaangażowane w zmiany ustrojowe w latach poprzednich - mówi WP Jan Maria Jackowski, były senator PiS (wykluczono go z klubu tej partii w 2022 roku). W ostatnich wyborach mimo zebrania 71 tys. głosów nie uzyskał mandatu senatora w swoim okręgu.