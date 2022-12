Elitarny oddział Rosjan "wymazany". Putin odsłonił flankę przed NATO

Według dokumentów, do których dotarł "The Washington Post" jednostka niemalże "zniknęła z powierzchni ziemi". Jest to skutek korupcji, strategicznych błędów w kalkulacjach i niezdolności Kremla do analizy siły własnej armii. Utrata zdolności bojowej jednostki znacząco wpłynęła na posiadane przez Rosję siły w całym regionie.