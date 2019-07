Elektryczne auta nie dla partii politycznych. Wszyscy kupują wozy jednego niemieckiego koncernu

Cztery samochody, wszystkie produkcji niemieckiego koncernu Volkswagen. Tak wygląda flota Prawa i Sprawiedliwości. Ani Platforma Obywatelska, ani Polskie Stronnictwo Ludowe, ani żadna inna partia w Polsce nie może pochwalić się takimi samochodami.

Na próżno szukać w partyjnych garażach samochodów elektrycznych, czy hybrydowych. Same wozy spalinowe. I to w większości wiekowe. Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe posiadają auta warte kilkaset tysięcy złotych. I wszyscy jak jeden mąż wybrali tego samego producenta.

Jak wynika z informacji money.pl i danych zebranych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK), partia Jarosława Kaczyńskiego ma na siebie zarejestrowane cztery skody. Dwie to octavie, dwa kolejne modele to wersje superb.

Warto jednocześnie dodać, że politycy Prawa i Sprawiedliwości są przecież członkami rządu i dlatego korzystają ze służbowych ministerialnych wozów. Najnowszą skodą jeździ wyłącznie prezes Jarosław Kaczyński. To właśnie tym samochodem szef PiS podjeżdża np. pod pomnik smoleński w Warszawie, to właśnie w tym wozie prowadził zakulisowe rozmowy z premierem Mateuszem Morawieckim.

To o tyle ciekawe, że w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość ma do dyspozycji najwięcej pieniędzy spośród wszystkich partii. Państwowa Komisja Wyborcza na początku czerwca opublikowała sprawozdania finansowe partii za 2018 rok. Na swoją działalność partia Jarosława Kaczyńskiego miała do dyspozycji 21 mln zł (i to bez pieniędzy zgromadzonych na Funduszu Wyborczym, które trafiły na wybory samorządowe).