Eksplozje w Charkowie. Rosjanie użyli Iskanderów? [RELACJA NA ŻYWO]

Sobota to 262. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Niepokojące informacje ze wschodniej Ukrainy. Po godzinie 21 polskiego czasu rozbrzmiały syreny alarmowe. W okolicach Charkowa miało dojść do eksplozji. W sieci pojawiły się informacje o szczątkach rakiet Iskander. Nie wiadomo jeszcze, czy to uderzenia rosyjskich rakiet, czy działanie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Natalia Humeniuk, rzeczniczka Dowództwa Operacyjnego "Południe", zasugerowała w sobotę, że nowym celem wojsk ukraińskich na południu Ukrainy jest opanowanie Mierzei Kinburnskiej. Jest to jedyna część obwodu mikołajowskiego, która nie została wyzwolona z rąk Rosjan. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.