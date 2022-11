Eksplozja w Przewodowie. Teraz MSZ Rosji zabrało głos

Rosjanie odnoszą się w ten sposób do noty dyplomatycznej z 15 listopada, w której Polska wezwała do wytłumaczenia sprawy. Rząd w Warszawie już stwierdził, że to nie była rakieta wystrzelona przez Rosjan, lecz pocisk z ukraińskiego systemu obrony przeciwlotniczej, służącego do niwelowania rosyjskich zmasowanych ataków na miasta Ukrainy. Pierwsze reakcje dyplomatyczne poczynione zostały w kilka godzin po tym, jak doszło do wybuchu na Lubelszczyźnie.