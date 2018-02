Eksplozja power banku w samolocie. Pożar gasili sokiem pomarańczowym

Sporo strachu najedli się pasażerowie maszyny China Southern Airlines. Eksplozja power banku znacznie opóźniła start rejsowego samolotu.

Urządzenie wybuchło w torbie jednego z pasażerów. Podróżni niedzielnego rejsu CZ3539 akurat wsiadali na pokład samolotu z Kantonu (Guangzhou) do Szanghaju, kiedy na półce przeznaczonej na drobny bagaż pojawiły się płomienie. Torba błyskawicznie zajęła się ogniem - podaje Channel NewsAsia .

Do akcji ruszyła jedna ze stewardess, która chlusnęła wodą na płomienie. By ostatecznie dogasić pożar, użyto także soku pomarańczowego z butelki. Przewoźnik podaje, że interweniowała również lotniskowa straż pożarna. Wszystko skończyło się dobrze, jednak pasażerowie musieli opuścić samolot, by poczekać na podstawienie innej maszyny.