Eksplozja i morderstwo w Poznaniu. Na ciele kobiety wyryto napis "za zdradę"

Kobieta, której ciało bez głowy odnaleziono po wybuchu kamienicy w Poznaniu, obwiniała swojego męża o spowodowanie wypadku samochodowego. W trakcie kolizji ucierpiał ich syn. Sąsiedzi pary ujawnili szczegóły rzucające światło na tragedię, która rozegrała się w niedzielę.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Kobieta miała wylecieć do nowego mężczyzny (PAP, Fot: Jakub Kaczmarczyk)

– Małżonkowie się kłócili, awantury były jak w każdym małżeństwie. Rok temu wyjechał do pracy w Anglii. Ona dawała mu szansę, by się poprawił w małżeństwie. Nie dogadywali się - stwierdził w rozmowie z portalem gloswielkopolski.pl jeden z lokatorów poznańskiej kamienicy.

To tu w niedzielę wybuchł gaz. Bilans tragedii to pięć ofiar śmiertelnych i ponad 20 rannych. Ale gdy pod gruzami znaleziono odciętą głowę kobiety, służby zaczęły podejrzewać, że eksplozja nie była przypadkowa.

Szybko ustalono, że mógł do niej doprowadzić mąż zabitej. Sąsiedzi opisują go jako gbura, który nie mówił "dzień dobry". 1 stycznia spowodował wypadek, w którym poważnie ucierpiał ich syn. Chłopiec do tej pory przechodzi rehabilitację. Mężczyźnie nic poważnego się nie stało. Wtedy kobieta kazała mu się wyprowadzić. Gdy to zrobił, zmieniła zamki w drzwiach.

– Tomasz był bardzo zazdrosny o Beatę - przyznaje jedna z osób znających parę. Kobieta zaczeła spotykać się z kimś innym i w dniu tragedii miała lecieć do nowego mężczyzny do Anglii.

Zobacz także: Jacek Żakowski: „Nie jestem wielkim zwolennikiem przepraszania za Marzec'68?”

Zwłoki okaleczono. Były w złym stanie

W niedzielę do mieszkania w poznańskiej kamienicy przyszli jej znajomi, by zaopiekować się psami. Sądzili, że już wyleciała. Koleżanka kobiety miała jednak problem z otwarciem drzwi. - Poprosiła swojego męża o pomoc. Ten miał wtedy się pojawić. Ostatnią rzeczą, którą pamięta mężczyzna jest to, że znajdował się przed drzwiami mieszkania – opowiada nam jedna z osób znających sprawę.

Koleżanka zmarła w chwili eksplozji. Jej mąż trafił do szpitala z ciężkim obrażeniami. – Kiedy był zabierany przez lekarzy do szpitala, w pewnym momencie odzyskał świadomość i powiedział im to, co pamiętał - dowiedział się gloswielkopolski.pl.

Ciało zamordowanej kobiety trafiło do zakładu medycyny sądowej w bardzo złym stanie. Zwłoki zostały okaleczone i wyryto na nich napis "za zdradę". Ciała pozostałych ofiar zostaną zbadane w środę.