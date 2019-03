Eksplozja ciepła nad Polską. Gwałtowna zmiana w pogodzie

Znów czekają nas zmiany w pogodzie. Z południa "buchnie" śródziemnomorskim ciepłem i prawie w całej Polsce termometry "wystrzelą" w górę. Będzie nawet 18 stopni. Nie nacieszymy się tą temperaturą jednak zbyt długo.

Do końca tygodnia w związku z oddziaływaniem kolejnych, głębokich ośrodków niżowych "Bennet", "Aleksander" i "Cornelius" przemieszczających się po trajektorii od północnego Atlantyku przez Bałtyk po północną Rosję czaka nas typowy "wiosenny przekładaniec pogodowy" - informują Wirtualną Polskę synoptycy Cumulusa.

Przez obszar naszego kraju raz po raz przemieszczać się będą fronty atmosferyczne, które przynosić będą zmienną aurę - chmury na przemian przeplatać się będą ze słonecznymi chwilami oraz od czasu do czasu popada przelotny deszcz.

Poza zmienną aurą do końca tygodnia dokuczał nam będzie również porywisty wiatr, który w porywach osiągał będzie prędkość do 40 – 75 km/h, a dzisiejszej nocy (ze środy na czwartek) i w ciągu dnia w czwartek wysoko w górach (w Karpatach) powieje ciepły wiatr halny w porywach nawet do 80 – 110 km./h.