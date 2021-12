Ekspert apeluje ws. szczepień: Tasiemcowe kolejki powinny się ustawiać

- Po pierwsze to około 6 mln osób, które zaszczepione są trzema dawkami. Po drugie osoby, które zaszczepiły się dwukrotnie, ale w wakacje tego roku. One mają jeszcze odporność po tym szczepieniu. To jest też około 6 mln. Po trzecie, odporność mają osoby, które niedawno zachorowały na COVID-19 i przechorowały go kilka miesięcy temu, maksymalnie do 6 miesięcy. To kolejne około 2 mln - wyliczał prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.