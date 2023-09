Eksperci są pewni. Cena gazu ulegnie zmianie

Tym samym już w obecnym roku zauważone jest zmniejszone zużycie gazu o ok. 12 proc. Taki sam spadek przewiduje się na rok kolejny, czyli 2024. "Wygląda na to, że europejski sektor gazowy doświadczy spadku popytu na gaz, co będzie miało wpływ na ceny w przyszłym roku" - oświadczył Wood Mackenzie w raporcie, który pojawił się w środę.