Efektowny atak pilotów Mi-24. Uderzyli w Rosjan rakietami S-8

Ukraińscy piloci nie zwalniają tempa i dalej atakują Rosjan w obwodzie donieckim. Do sieci trafiło nagranie prosto z kabiny śmigłowca bojowego Mi-24, który ruszył na misję w okolicach Doniecka. Żeby uniknąć wykrycia przez radary obrony powietrznej, obrońcy Kijowa lecieli tuż nad taflą rzeki, by potem wzbić się w powietrze i wystrzelić salwę rakiet S-8. Do tego ataku Ukraińcy użyli zmodyfikowanych pocisków S-8A, które są dodatkowo uzbrojone urządzeniem zapalnikowym, co zapewnia ich większą niezawodność, gdy dolecą do celu. W tym przypadku ostrzelano dwa wrogie wozy BMP-3, którymi Rosjanie zmierzali w rejon walk. Mi-24 po wystrzeleniu rakiet znów obniżył wysokość do minimum, zmieniając kurs lotu, aby nie dać większych szans żołnierzom Putina na zlokalizowanie pozycji.