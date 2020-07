Dzierzgów. Tragiczna śmierć 16-latki. 22-latek usłyszał zarzuty, jest wniosek o areszt

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 14 w miejscowości Dzierzgów pod Łowiczem (woj. łódzkie). 16-latka kosiła trawę. Została zaatakowana nożem na swojej posesji przez 22-latka, który wcześniej chciał z nią porozmawiać. Mężczyzna miał mieć żal do nastolatki, że nie chciała z nim utrzymywać kontaktu. Niektóre media podają, że do ataku doszło na oczach bliskich 16-latki.