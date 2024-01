Dziennikarz TV Republika zdenerwował Tuska. "Zacytujcie Pawłowicz"

Tusk zwrócił się również do mediów, w szczególności do TV Republika. Jeżeli chcecie zachować resztki wiarygodności, zawracam się z najlepszą wolą do TV Republika, to zacytujcie ostatnich 50 publicznych wypowiedzi pani Krystyny Pawłowicz. W waszym interesie jest także to, żeby państwo polskie zostało uwolnione od pseudosędziów Trybunału Konstytucyjnego czy Sądu Najwyższego, których jedyną rolą jest reprezentować linię polityczną wyznaczoną przez Kaczyńskiego i Ziobrę - stwierdził premier.