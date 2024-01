Dziennikarz obnażył hipokryzję Kaczyńskiego. Na zdjęciu wszystko widać

Kaczyński nie spuszcza z tonu

Piątek to kolejny dzień, kiedy Jarosław Kaczyński nie przebiera w słowach. Podczas spotkania z dziennikarzami stwierdził, że "Sejm nie istnieje". - W moim przekonaniu Sejm, jeżeli nie uznaje Izby Kontroli Nadzwyczajnej, to po prostu w tej chwili nie istnieje. Jeżeli Sejm twierdzi, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest sądem, to wybory nie zostały potwierdzone, czyli Sejmu nie ma, a pan (Szymon) Hołownia nie jest marszałkiem Sejmu - powiedział prezes.