Dziennikarz "Gazety Wyborczej" Tomasz Surdel pobity przez wenezuelską policję

Dziennikarz "Gazety Wyborczej" Tomasz Surdel, który relacjonuje dramatyczną sytuację w Wenezueli, został pobity przez tamtejszą policję. Celowali do niego z broni.

Tomasz Surdel relacjonuje, że zatrzymali go faceci w czarnych mundurach, z kominiarkami na głowach. Byli uzbrojeni po zęby, dlatego zatrzymał samochód.

Najpierw zastanawiali się, co z nim zrobić, chcieli ponoć zadawać jakieś pytania. Gdy jednak wysiadł z auta, założyli mu worek na głowę i zaczęli bić. Celowali do niego z broni. Jeden z nich kazał drugiemu strzelać. Ten nacisnął spust, ale pistolet nie był naładowany. Śmiali się i mocno pobitego dziennikarza zostawili na drodze.

Jak czytamy w "Wyborczej", ludzie w czerni to członkowie FAES, oddziałów policji, które zyskały miano szwadronów śmierci. Jednostki są lojalne wobec prezydenta Nicolasa Maduro i wysyłane do pacyfikowania buntów. Obwinia się ich o śmierć co najmniej kilkudziesięciu osób.