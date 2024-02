Dziennikarka o spięciu z Jakim. "To nie był normalny wywiad"

- To, co robił Patryk Jaki, to próba odwrócenia uwagi od zarzutów, a nie mieli się czego bać. Europosłom powinno zależeć, żeby sąd określił, czy doszło do przestępstwa. My w swoim reportażu nie przesądzamy o ich winie - podsumowała wywiad z Patrykiem Jakim Aneta Regulska.