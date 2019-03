Dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości powstanie trzeci „Budzik”. Największy w Polsce

Ci, którzy zapadają w śpiączkę, słyszą głosy bliskich, dźwięki z telewizora. Wiedzą o tym doskonale w klinikach fundacji prowadzącej „Budziki”, która pomaga „pogrążonym we śnie” dzieciom oraz ich opiekunom. Za darmo.

Rocznie na śpiączkę zapada w Polsce ponad 600 osób, w tym około 150 dzieci. Ponad połowa to ofiary przestępstw: drogowych, ale też przemocy. W tej chwili działają dwie kliniki „Budzik” Fundacji „A kogo?”: dla dzieci w Warszawie i dla dorosłych w Olsztynie. W ciągu najbliższych trzech lat organizacja wybuduje w stolicy kolejny oddział dla starszych pacjentów.

Działająca przy warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka klinika „Budzik” pacjentów po ciężkich urazach mózgu wybudza od sześciu lat. Klinika pomaga dzieciom i młodzieży od 2. do 18. roku życia po urazie, który doprowadził do ciężkiego niedotlenienia mózgu. W tym czasie do bliskich wróciło ponad 50 pogrążonych w śpiączce pacjentów.