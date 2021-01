Dzieci najbardziej narażone na nową mutację wirusa

O najnowszych wynikach badań dotyczących rozprzestrzeniania się kolejnych mutacji koronawirusa wśród dzieci poinformował na antenie radia TOK FM Dr inż. Piotr Szymański, adiunkt w Katedrze Inteligencji Obliczeniowej na Politechnice Wrocławskiej. Specjalista opowiadał także, jak może się rozwijać pandemia w Polsce i jaki wpływ będzie miało na to otwarcie szkół.

Przypomnijmy, że klasy I-III od poniedziałku wracają do nauczania stacjonarnego . Zdaniem nauczycieli jest to decyzja niodpowiedzialna, ponieważ kadra pedagogiczna nie została jeszcze zaszczepiona. Rząd stoi jednak na stanowisku, że zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, dzieci rzadko zarażają dorosłych koronawirusem.

Koronawirus. Nowa mutacja częstsza wśród dzieci

Do tej spornej kwestii odniósł się Dr inż. Piotr Szymański. Podkreślił, że "w Polsce nie testujemy uczniów, więc nie mamy danych o tym, jak się rozprzestrzeniają choroby w naszych szkołach". Przyznał zarazem, że badania zagraniczne rzeczywiście wykazywały dotąd niskie prawdopodobieństwo przeniesienia się wirusa z dziecka na dorosłego.

Nie dotyczy to jednak najnowszej mutacji wirusa. Tutaj ryzyko transmisji wzrasta w sposób znaczny. "W przypadku nowego wirusa to dzieci poniżej 10 roku życia stanowią największy odsetek zakażonych. A do tego "bardzo sprawnie dystrybuują wirusa w szkole" - powiedział ekspert.