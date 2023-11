Działo się w piątek w nocy. Izraelscy żołnierze znaleźli szyb w szpitalu Al Shifa w Gazie

O prawo do całego archipelagu rości sobie kilka krajów - Chińska Republika Ludowa, Wietnam, Filipiny, Malezja i Brunei. W lipcu 2016 Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze, działając na podstawie Aneksu VII do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie do morza, wydał wyrok w sprawie tego spornego obszaru. Orzeczenie wskazuje, że żaden z obiektów tworzących obszar Spratly nie jest wyspą, lecz są to skały, rafy i łachy, czyli obiekty nieterytorialne.