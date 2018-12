Działacze Nowoczesnej wściekli na Gasiuk-Pihowicz. Lubnauer: to manipulacja Kamili

Po co ten cyrk z łączeniem klubów - grzmią politycy Nowoczesnej w wewnętrznej konwersacji. Wirtualna Polska dotarła do forum działaczy ugrupowania. Tuż przed odejściem Kamili Gasiuk-Pihowicz i sześciu innych posłów do klubu PO, Katarzyna Lubnauer nie szczędziła słów krytyki. W rozmowie z pozostałymi politykami zaznaczyła, że taki scenariusz jest możliwy.

Kryzys w Nowoczesnej (Forum, Fot: Andrzej Hulimka)

To był sądny dzień dla Nowoczesnej. Siedmiu posłów tego ugrupowania przeszło do klubu parlamentarnego Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska. Jednak zanim do tego doszło, w wewnętrznym forum działaczy doszło do zażartej dyskusji. Politycy nie szczędzili słów krytyki pod adresem Kamili Gaisuk-Pihowicz, która jest jedną z osób które w środę opuściły szeregi Nowoczesnej.

Konwersacja działaczy zaczęła się od podania informacji o tym, że pojawiła się uchwała Nowoczesnej o powołaniu wspólnego klubu Koalicji Obywatelskiej. - To manipulacja Kamili - skwitowała krótko Katarzyna Lubnauer. - Klub zagłosował przeciwko, niewykluczone, że oni mimo wszystko przejdą do klubu PO - dodała szefowa Nowoczesnej.

- Mam nadzieję, że po tej wolcie będzie zmiana na stanowisku przewodniczącej klubu. Myślę, że to powszechne oczekiwania członków Nowoczesnej - napisała jedna z działaczek formacji.

- Powiem, Wam szczerze, że jak słyszę że połączenie klubów jest po to, by "obronić Polskę przed PiS" i musimy to robić dla demokracji" to zbiera mnie na wymioty, bo są to tylko hasła ukrywające prawdziwe intencje. Jak tak można? Jak można sprzedać prawie cały klub, w imię czego? Pozostaje mi się domyślać... - dodał inny członek Nowoczesnej.

- Na obecnym połączeniu klubów zyskuje Schetyna a traci mocno .N. Taki wariant otwiera drogę do dogadywania koalicji z SLD, bo robi miejsca na przyszłorocznych listach - czytamy we wpisie kolejnego polityka.

Z kolei następny członek Nowoczesnej wymienia, jakie skutki może mieć połączenie klubów na arenie politycznej. - Odbieramy sobie prawo głosu na posiedzeniach Sejmu, narażamy się na utratę stanowiska wicemarszałka, generujemy ferment medialny "Wojna w Nowoczesnej". Ktoś może podać jakąś zaletę? - padło pytanie retoryczne w konwersacji.

Reakcja Kamili Gasiuk-Pihowicz

W pewnym momencie Kamila Gaisuk-Pihowicz postanowiła zabrać głos w zażartej dyskusji. Opublikowała oświadczenie,w którym podkreśliła, że część posłów Nowoczesnej "chce dalej budować i pogłębiać współpracę w ramach klubu Koalicji Obywatelskiej". Pełną treść oświadczenie publikujemy poniżej:

Drodzy,

Koalicja Obywatelska jest najlepszym, co udało się nam – ludziom demokratycznej opozycji, Nowoczesnej i PO – stworzyć w ciągu minionego roku.

Realna, codzienna, praktyczna, owocna współpraca Nowoczesnej i PO w ramach Koalicji Obywatelskiej przywróciła Polakom nadzieję. Nadzieję na odsunięcie Kaczyńskiego od władzy. Nadzieję na uratowanie polskiej demokracji. Nadzieję na pozostanie Polski w Europie.

Wyniki wyborów samorządowych powinny być dla nas wyraźnym sygnałem, że Polacy oczekują od nas czynów, a nie deklaracji. Oczekują od nas praktycznej jedności i praktycznej współpracy, a nie wiecznych negocjacji.

Jak się powiedziało A to trzeba powiedzieć B. Razem w ramach Koalicji Obywatelskiej wystartowaliśmy w wyborach samorządowych. Dziś polityczna odpowiedzialność wymaga powołania wspólnego klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej oraz wspólnego startu również w przyszłorocznych wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego.

Mamy wspólne kluby Koalicji Obywatelskiej na poziomie gmin. Mamy wspólne kluby na poziomie powiatów. Mamy wspólne kluby na poziomie sejmików. Musimy mieć wspólny klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej. Mówiliśmy o tym otwarcie od dawna. Od dawna toczyły się rozmowy na ten temat wewnątrz klubu Nowoczesnej.

W ramach tych dyskusji pojawiły się różne dążenia. Nie podzielamy poglądu o możliwości samotnego startu Nowoczesnej. Wiemy też, że część osób z Nowoczesnej widzi swoją przyszłość w innych projektach politycznych niż Koalicja Obywatelska. Ale my - posłowie Nowoczesnej - chcemy dalej budować i pogłębiać współpracę w ramach klubu Koalicji Obywatelskiej.

Dziś każdy kto chce rozwijania klubu Koalicji Obywatelskiej ma taką możliwość. Drzwi do budowania i pogłębiania Koalicji Obywatelskiej i wspólnego klubu parlamentarnego są dziś otwarte dla wszystkich ceniących demokrację.

- Kamila Gasiuk- Pihowicz

Wypowiedź byłej szefowej klubu poselskiego Nowoczesna wywołała niemałą burze w konwersacji na wewnętrznym forum ugrupowania.

- Koalicja nie może istnieć przy osobnych klubach? PO CO TEN CYRK Z ŁĄCZENIEM KLUBÓW?! (pis. oryg.) - dziwi się jeden z działaczy Nowoczesnej.

- Przechodząc do klubu PO, proszę złożyć mandat i dać o sobie zapomnieć - napisał inny polityk.

- Odnoszę wrażenie, że Biedroń będzie miał łatwiej niż nam się wydaje - podkreślił członek Nowoczesnej.

Z kolei jeden z działaczy partii uznał, że "należy szykować się do emigracji, bo przy takim zachowaniu naszych reprezentantów PiS wygra w cuglach".

"Katarzyno, twardo, walcz"

Około godziny 12 w internetowej konwersacji polityków pojawiła się informacja podawana przez media, że Kamila Gasiuk-Pihowicz zrezygnuje z szefowania klubem Nowoczesnej i dołączy do klubu PO.

- Jak łatwo stracić wizerunek, na który pracuje się latami - skwitowała jedna z działaczek Nowoczesnej.

- "No i w pi... i wylądował...". Zaczyna mi brakować pomysłów i energii na tłumaczenie znajomym o co kaman... (pis. oryg.) - dodał inny polityk na forum ugrupowania.

Głos po raz kolejny zabrała szefowa Nowoczesnej. - My chcemy budować KO, wbrew temu, co mówi GS (Grzegorz Schetyna - przyp. red.) nie trzeba nigdy było mnie do tego przekonywać, można też mówić o dalszej integracji środowisk. Ale połączenie teraz klubów byłoby przeciwskuteczne - tłumaczy Katarzyna Lubnauer w sieci.

- Katarzyno, twardo, walcz - dopinguje jedna z działaczek. - Idiotyczne to działanie GS (Grzegorz Schetyna - przyp. red.) i kilku innych osób. Temat KNF na świąteczne stoły już kompletnie będzie zapomniany, a wszyscy będą za to gadać o opozycji - wskazuje polityk Nowoczesnej.

O Gasiuk-Pihowicz: ma doświadczenie w podkopywaniu autorytetu lidera

Kolejną sensację w wewnętrznym forum Nowoczesnej w sieci wywołała informacja o tym, że zarząd Platformy Obywatelskiej planuje posiedzenie ws. sytuacji w ich ugrupowaniu.

- O, to już jesteśmy organem wewnętrznym PO??? Zauważę tylko, że bez żadnych praw, bo nie ma nas u nich w statucie (pis. org. - przyp. red.) - zareagowała jedna z działaczek Nowoczesnej. - Faktem jest, że Kamila tak podkopała autorytet Katarzyny Lubnauer, że aż mi szczęka opadła - dodała.

- Ma doświadczenie w podkopywaniu autorytetu lidera i można się było spodziewać, że prędzej niż później to zrobi - tak w ostrych słowach jedna z członkiń Nowoczesnej opisuje Kamilę Gasiuk-Pihowicz.

- Póki co, to PO wychodzi na poważnego gracza a my na dzieci w piaskownicy - podkreślił jeden z polityków Nowoczesnej.

- Nieodpowiedzialne, nieracjonalne, oderwane od interesu naszej organizacji i wbrew woli znakomitej większości ludzi, którzy ją tworzą. Przyszedł grudzień i kolejny raz przyjdzie się wstydzić i tłumaczyć bałagan zarówno medium jak i sympatykom - nie szczędził słów krytyki inny działacz Nowoczesnej.

- To raczej nie taktyka. Po prostu pod nowoczesnym dywanem dzieje się coś bardzo interesującego. Na razie jeszcze nie wypłynęło co. W każdym razie pierwszy raz słyszę przystawkę, która piskliwym głosikiem woła - zjedz mnie, zjedz mnie... - kwituje jeden z polityków ugrupowania.

