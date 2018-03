Działacz PiS zabił pieszego na pasach. Nie poniesie konsekwencji

68-letni mieszkaniec Niżychowa pod Piłą został śmiertelnie potrącony na środku przejścia dla pieszych. Sąd uznał jednak, że to właśnie on był winny tragedii, bo "nagle wtargnął na ulicę".

Sprawa została umorzona. Rodzina nie mogąc pogodzić się z decyzją prokuratury w Chodzieży, złożyła do sądu skargę na postanowienie o umorzeniu śledztwa, jednak ta została odrzucona. Rodzina się nie poddaje i zapowiada, że złoży zażalenie do Prokuratury Generalnej. W sprawie pojawia się dużo wątpliwości. Z wcześniejszych ustaleń śledczych wynikało, że 68-letni Eugeniusz K. został potrącony na środku drogi, co wyklucza "nagłe wtargnięcie". Dodatkowo cierpiał on na tzw. stopę cukrzycową, która powodowała, że poruszał się bardzo powoli.