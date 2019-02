Dymisja szefa SOP: alkomat, agenci Secret Service i skandal na lotnisku?

Nowe informacje w sprawie dymisji generała Tomasza Miłkowskiego, który stracił stanowiska szefa Służby Ochrony Państwa. Do dymisji miała się przyczynić nieprzyjemna sytuacja między funkcjonariuszami SOP a agentami Secret Service, do której doszło na lotnisku Okęcie. Pytany o incydent rzecznik SOP zaprzecza.

O incydent zapytaliśmy rzecznika SOP ppłk Bogusława Piórkowskiego. – Myślę, że z alkomatem to jest jakiś wymysł. Nie potwierdzam. A co do okazywania międzynarodowego prawa jazdy, to muszę to sprawdzić. Byłem w środku operacji zabezpieczenia szczytu i jestem zaskoczony tymi informacjami – powiedział Wirtualnej Polsce rzecznik SOP Bogusław Piórkowski.