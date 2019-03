Dwie osoby zmarły, są ranni. Obchody dnia św. Patryka w Irlandii Płn.

Dwie osoby nie żyją, a jedna jest w stanie krytycznym po imprezie zorganizowanej w niedzielę wieczorem w Cookstown w Irlandii Północnej. Obchodzono tam Dzień św. Patryka.

Impreza odbywała się w hotelu Greenvale w hrabstwie Tyrone i uczestniczyło w niej wielu młodych ludzi - informuje "The Telegraph". Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną wypadku, ale policja podaje, że panował ogromny tłok i mogło dojść do stratowania ludzi.