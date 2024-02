Dwa śmiertelne wypadki. Są utrudnienia na drodze

Do pierwszego wypadku doszło po godzinie 2 na ulicy Pradocińskiej w Bydgoszczy na drodze krajowej nr 10. Czołowo zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka. Wskutek zderzenia pojazd ciężarowy wpadł do rowu. Konieczne było wyciągnięcie go na szosę.