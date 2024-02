Dwa postępowania ws. Pegasusa. Bilewicz: "to priorytet"

Na pytanie o to, czy nie szokuje go skala i sposób wykorzystania Pegasusa, odpowiedział, że "oczywiście". - To są kwestie podstawowych zasad funkcjonowania państwa demokratycznego. Kwestie praworządności, kwestie proporcjonalności używanych środków, czy to w trakcie czynności operacyjno-rozpoznawczych, czy w postępowaniu przygotowawczym - dodał prokurator.