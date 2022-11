Duży pożar w Chinach. Nie żyje kilkadziesiąt osób

Wypadki przemysłowe są w Chinach dość częste, co spowodowane jest m. in. nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa pracy. Do największej tego rodzaju tragedii doszło w 2015 r. w rezultacie gigantycznej eksplozji w magazynie produktów chemicznych w portowym mieście Tianjin. Zginęło wówczas 165 osób.