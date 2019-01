Dulkiewicz komentuje poruszające zdjęcie. Mówi też o rodzinie Adamowicza

Aleksandra Dulkiewicz przejęła funkcję prezydenta Gdańska. W internecie pojawiło się przejmujące i symboliczne już zdjęcie z wojewodą pomorskim Dariuszem Drelichem z PiS. Dulkiewicz komentuje i zdradza kilka szczegółów z pracy w urzędzie.



Podczas przekazania dokumentów doszło bowiem do wzruszającej sceny. Dulkiewicz uściskała Drelicha , co uchwycił fotograf Maciej Nicgorski.

- Wiadomo, że nie jest wam zawsze do końca po drodze polityczne, ale widać, że ta chwila potrafi zjednoczyć. Czy takich gestów było dzisiaj więcej? - pytał prowadzący program.

Dulkiewicz podkreśliła, że podczas uroczystej sesji Rady Miasta podchodzili do niej radni wszystkich trzech klubów, niezależnie od barw politycznych. - Jeśli chodzi o pana wojewodę Dariusza Drelicha, to jesteśmy w stałym kontakcie od niedzielnego wieczora. Naprawdę bardzo dziękuję za wsparcie, które nam, gdańszczanom okazuje, rodzinie pana prezydenta. Muszę powiedzieć, że bardzo dobrze znali się z moim szefem Pawłem Adamowiczem - dodała.

Warto przypomnieć, że ostatnio kwestią sporną pomiędzy gdańskim ratuszem a urzędem wojewódzkim była sprawa ogłoszenia żałoby po śmierci Pawła Adamowicza. Dariusz Drelich tłumaczył początkowo, że nie znalazł podstawy prawnej do ogłoszenia żałoby, bo zgodnie z przepisami jest to wyłączona kompetencja prezydenta miasta. Ostatecznie wojewoda podjął decyzję, by ogłosić żałobę na terenie całego województwa pomorskiego.