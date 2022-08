Duda zabiera głos ws. katastrofy w Odrze. "Nie ma co ukrywać"

- Staram się odwoływać do głosu ekspertów w tej sprawie. Byłem dwa dni temu z wizytą w krakowskim IMGW. Rozmawiałem na temat stanu wód w Polsce, bo to ma także związek z tym, co się niestety w tej chwili dzieje. (...) Będę miał także spotkanie z ekspertami na zachodzie Polski w najbliższym czasie - przekazał prezydent. Dodał, że zapoznał się z dwiema opiniami niezależnych ekspertów, którzy analizują sytuację w Odrze. - Niestety to pewien splot wydarzeń naturalnych z przyczynami wynikającymi z działalności ludzkiej, choćby związanej z zasoleniem Odry - dodał.