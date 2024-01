Duda ułaskawi Kamińskiego i Wąsika. Lawina komentarzy

"Sytuacja na wielu poziomach jest złożona. Ale PAD wie, że może i musi to przerwać i ułaskawić. Może to zrobić w każdej chwili. Zrzucanie winy na Adama Bodnara jest cyniczną polityczną grą. Najgorszego rodzaju, bo wykorzystując do niej kolegów i ich rodziny" - napisał na platformie X prawnik Krzysztof Izdebski.