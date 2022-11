Duda o słowach Tuska. "Proszę mnie nie rozśmieszać"

Prezydent uderza w Tuska

W tym miejscu dziennikarze nawiązali do wypowiedzi Donalda Tuska, który mówił, że "przyjdzie taki moment, że na ulicy też się wszyscy zorganizujemy, jeśli ta władza nie zniknie". - Silni ludzie już przychodzili... To było za czasów Donalda Tuska. Przypomnijmy, że gdy był premierem, to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wchodziła do redakcji "Wprost", by siłą wydrzeć dziennikarzom nośniki danych z rozmowami nagranymi w restauracjach, kompromitującymi polityków Platformy - przypominał Duda.