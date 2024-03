Duda nie spotka się z Trumpem. Decyzję podjęli Amerykanie

12 marca w 25. rocznicę Polski do NATO prezydent Joe Biden spotka się z Andrzejem Dudą i Donaldem Tuskiem w Waszyngtonie. Dokładny plan wizyty nie jest znany. Wiadomo, że szef rządu jeszcze tego samego dnia wróci do Polski, natomiast prezydent uda się do Sawannah w Georgii.