Dramat na Dolnym Śląsku. 18-latek zabił rodziców i 7-letniego brata

Wstrząsająca zbrodnia w Ząbkowicach Śląskich na Dolnym Śląsku. 18-latek zabił siekierą swoją rodzinę. Sam zadzwonił na policję.



Jak informuje RMF FM, do dramatu rodzinnego doszło w Ząbkowicach Śląskich na Dolnym Śląsku. 18-letni Marcel C. zadzwonił na policję i zgłosił, że ktoś włamał się do jego domu i zabił trzy osoby.