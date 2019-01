Donald Tusk pisze o Gdańsku. Potężne wsparcie dla nowych władz

Szef Rady Europejskiej dodał otuchy Aleksandrze Dulkiewicz, pełniącej obowiązki prezydenta Gdańska. Polityk pochwalił też mieszkańców miasta za ich postawę w obliczu śmierci Pawła Adamowicza.

Donald Tusk uważa, że gdańszczanie "w tych smutnych dniach" znów pokazali, co znaczy solidarność i godność. Szef Rady Europejskiej w twitterowym wpisie zauważył, że zastępcy zamordowanego prezydenta Pawła Adamowicza szybko zyskali "powszechne uznanie i szacunek".

"Olu, prowadź nasze miasto" - zaapelował do pełniącej obowiązki prezydenta Aleksandry Dulkiewicz. "Tak wszyscy odczytujemy wolę Twojego Szefa" - dodał, nawiązując do politycznego testamentu Pawła Adamowicza.

Tusk nawiązuje do licznych pochwał, które kierowane są do Dulkiewicz czy Piotra Kowalczuka, który w środę spotkał się z rodziną Stefana W. Wiceprezydent Gdańska zadeklarował wsparcie i zwrócił uwagę, by nie atakować najbliższych krewnych mordercy, bo w niczym nie zawinili.