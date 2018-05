Donald Tusk opublikował wyjątkowe zdjęcie. Napisał o swojej mamie

Odkąd Donald Tusk założył konto na Instagramie, obserwuje go ponad 42 tys. internautów. Coraz częściej były premier publikuje zdjęcia. Dziś jest ku temu szczególna okazja - Dzień Matki. "Najlepsza Mama na świecie" - napisał Tusk pod zdjęciem z dzieciństwa.

Życzenia z okazji Dnia Matki

Nie tylko Donald Tusk uczcił ten wyjątkowy dzień w mediach społecznościowych. Życzenia mamom złożyła Para Prezydencka. "Życzymy wszystkim Mamom, żeby Ich miłość, trud i oddanie przynosiły jak najwięcej satysfakcji. Żeby zawsze więcej było sukcesów, żeby przeważały radości, żeby dominowały jasne strony. Życzymy Paniom szczęścia, bo szczęśliwe i dumne Mamy to szczęśliwa Polska" - czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta.

Dzień Matki na świecie

26 maja Dzień Matki obchodzimy tylko w Polsce, choć mamy mają swoje święto także w innych krajach. Na przykład w Stanach Zjednoczonych Dzień Matki to święto ruchome, które przypada zawsze w drugą niedzielę maja. W ten sam dzień obchodzi się Dzień Matki w wielu krajach świata, m.in. w Australii i Kanadzie. We Francji Dzień Matki przypada w ostatnią niedzielę maja (ewentualnie w pierwszą niedzielę czerwca, jeśli ostatnia niedziela maja wypada w Zesłanie Ducha Świętego). W Wielkiej Brytanii i Irlandii Dzień Matki połączony jest z wątkiem religijnym - obchodzony jest w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Norwegowie z kolei wybrali chłodniejszy miesiąc na świętowanie Dnia Matki - obchodzą go w drugą niedzielę lutego.