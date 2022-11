Donald Tusk na spotkaniu z wyborcami. Padły mocne słowa pod adresem PiS

Tusk krytykuje Czarnka i Kaczyńskiego. "Co oni mają w głowach?"

W swoim wystąpieniu Tusk krytykował też działalność szefa MEiN Przemysława Czarnka. - To co rzuciło się wszystkim w oczy i uszy, choć brzmiało nieprawdopodobnie to to, że minister Czarnek zamówił i opłacił jakieś ankiety, w których pyta uczennice i uczniów o najbardziej intymne kwestie dotyczące ich ciała, ich seksualności. Nie wiem co jest w głowie tych ludzi - dodał.