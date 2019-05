Donald Tusk "Człowiekiem Wolności". Opozycja liczy na szefa RE, były premier mobilizuje wyborców

Jedni mają spore oczekiwania, inni – żadnych. Tak czy inaczej, Donald Tusk znów będzie na językach. Były premier ma zaprezentować w weekend mocny, polityczny przekaz o wolności. Stanąć w obronie "niezależnych mediów". I rozdrażnić PiS.

W piątek przewodniczący RE odbierze nagrodę "Człowieka Wolności" "Gazety Wyborczej". Tusk został laureatem przyznawanej co roku nagrody wręczanej przez największy opiniotwórczy dziennik w Polsce.

Gnębienie

To będzie trzecie w ciągu ostatniego tygodnia przemówienie Donalda Tuska w Polsce. Politycy opozycji przekonują: były premier znów "nada ton" publicznej debacie. Co najmniej na weekend. Bo oprócz udziału w gali, w sobotę ma ukazać się duży wywiad z Tuskiem w świątecznym wydaniu "Gazety Wyborczej".

Tusk? Nie znam

Dominik Tarczyński (PiS): – Nagradzają się nawzajem. A to dla Tuska nagroda od Niemiec, a to od "Wyborczej". I tak na przemian. Tusk jest upadłą gwiazdą jednego środowiska, które podaje mu polityczny tlen. Widzą, że chłop ledwo zipie. Żenujące.

Były premier znów wzbudza skrajne emocje. Od tygodnia – gdy na Uniwersytecie Warszawskim 3 maja szef Rady Europejskiej miał swój wykład – jest aktywny na podwórku krajowym. I wpisuje się w kampanię przed wyborami do PE.

Ale oczekiwań opozycji Tusk do końca nie spełnia. Niektórzy liderzy Koalicji Europejskiej nie mają ich wcale.

Włodzimierz Czarzasty: – Tak, jak nie miałem żadnych oczekiwań wobec pana Tuska 3 maja, tak nie mam dziś. A co, znów ma jakieś wystąpienie?

– No coż, trzymam kciuki – mówi szef Sojuszu, gdy go o tym informujemy.

– Cenię Tuska i szanuję – zaznacza Czarzasty. – Ale on jest dziś odpowiedzialny za siebie. Jestem członkiem Koalicji Europejskiej i mam swoich bogów. Timmermansa, Kwaśniewskiego. To są osoby, na których mi zależy. I o których głos dziś zabiegam. Nie śmiem oczekiwać czegokolwiek od pana Tuska. Ja go nawet nie znam!