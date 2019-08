Donald Trump nie przyjedzie do Polski. Amerykańskie media o prawdziwych powodach odwołania wizyty

Obawy o reelekcję są głównym powodem odwołania wizyty Donalda Trumpa w Polsce. Prezydent USA musi wygrać na Florydzie, aby rządzić w Białym Domu przez kolejne cztery lata - twierdzi portal Raport Palmera. A według najnowszych prognoz huragan Dorian ma uderzyć właśnie w ten stan.

Donald Trump odwołał swoją wizytę w Polsce 1 września na uroczystości związanej z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Ma go zastąpić wiceprezydent Mike Pence. Jako oficjalny powód podano fakt, że huragan Dorian uderzy w niedzielę we Florydę.

Portal Raport Palmera zwraca uwagę, że od kilku dni było jasne, że Dorian uderzy w Stany Zjednoczone i "nie wyglądało na to, żeby Donald Trump się tym przejmował". - Może dlatego, że huragan miał uderzyć w Portoryko? - zastanawia się dziennikarz.

Najnowsze prognozy wskazują jednak, że Dorian uderzy na Florydzie. Zdaniem portalu to stan, w którym Trump musi wygrać w 2010 r., aby mieć szanse na reelekcję. Co więcej, prognozy coraz częściej umieszczają na drodze Doriana prezydencką rezydencję w Mar-al-Lago na Florydzie. I to ma być bezpośrednią przyczyną rezygnacji Trumpa z wizyty w Polsce. Prezydencka rezydencja na Florydzie staje się powoli konkurencyjnym wobec Białego Domu ośrodkiem władzy.