Dolnośląskie. Zostawili malucha w rozgrzanym aucie. "Uchyliliśmy szyby"

Rodzice w Kudowie-Zdroju na Dolnym Śląsku zostawili 1,5-rocznego chłopca w samochodzie przy 30-stopniowym upale. Myśleli, że uchylenie okien załatwi sprawę.

Zakupy mogły skończyć się tragedią. Mieszkaniec Kudowy-Zdroju z zaniepokojeniem zauważył małego chłopca pozostawionego w samochodzie na parkingu sklepu. Temperatura na zewnątrz przekraczała 30 stopni Celsjusza, co oznaczało, że w aucie było znacznie goręcej.

Wywołało to u mężczyzny i jego żony obawę, że dziecko straciło przytomność i w związku z panującą wysoką temperaturę znajduje się w sytuacji zagrażającej życiu - informują policjanci.

Nie mogli opuścić szyb, więc je wybili. Para bała się o życie malucha, więc mężczyzna ostrożnie wybił szybę i wyciągnął go z samochodu. Chłopiec obudził się, kiedy para przeniosła go do cienia. Podali mu wodę i czekali na przyjazd pogotowia i policji.