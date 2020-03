Dolina Loary zawiesza stosunki z Małopolską. Mer: "Stanowisko nie do zaakceptowania"

Koniec partnerstwa z powodu uchwały "strefa wolna od LGBT"? Tym razem już nie tylko z miastem, a z całym województwem. Dolina Loary zawiesza stosunki z Małopolską.

Po tym jak francuskie gminy postanowiły zawiesić współpracę z polskimi miastami partnerskimi - Tuchowem, Kraśnikiem i Starym Sączem, taką decyzję podjęła też Dolina Loary w stosunku do całego województwa małopolskiego.

"Stanowisko władz województwa małopolskiego jest dla mnie nie do zaakceptowania. To realne zagrożenie dla szacunku do drugiego człowieka, poczucia bezpieczeństwa i wolności obywatela. A także podważenie podstawowej zasady równości i niedyskryminacji zapisanych w traktatach międzynarodowych i umowach unijnych. (...) Niewyobrażalnym jest dla mnie, że jedną uchwałą, ot tak, można odrzucić część ludzkości, odłożyć ją na bok” - czytamy w oświadczeniu.